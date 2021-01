Así se ve el Cristo Redentor con un escáner láser 3D: impresionante

El Cristo Redentor es uno de los símbolos más reconocidos de Brasil. Emplazado en la cumbre del cerro Corcovado, mide casi 30 metros de altura, dominando toda la ciudad de Río de Janeiro.

Hecho de concreto y esteatita, fue inaugurado en 1931, luego de casi nueve años de construcción.

Un equipo de la empresa GeoSLAM, experta en ofrecer soluciones en tecnología 3D, realizó un escáner laser de la estatua. El resultado fue una genialidad de 180 millones de puntos de datos, gracias a escáneres instalados en drones.

We had the pleasure of scanning one of the seven wonders of the world 🌎. See Christ the Redeemer as you've never seen it before as it prepares for its 90th birthday restorations.https://t.co/pchc3QPEFt#3dscanthechrist #christtheredeemer #lidar #geoslam #3dscan #mailonline

— GeoSLAM (@GeoSLAMLtd) January 18, 2021