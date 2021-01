COVID-19: una calculadora de la vacuna en México que te dice cuándo se te administrará

Si vives en México y quieres saber cuando es que se puede administrar la vacuna contra el COVID-19, entonces te interesa esta información.

La vacuna contra el COVID-19 en México ya se ha comenzado a administrar a los trabajadores del sector salud, aquellos que han estado expuestos al virus de primera mano. Y es gracias a que hay aún mucha confusión en cuanto a la manera en que esta se va a administrar, que vale la pena dar un vistazo a la calculadora que se encuentra disponible en línea.

Algo que todos deben ver

Es bien sabido que la vacuna en México se debe administrar bajo un estricto orden de personas. Las primeras, como dijimos antes, son los trabajadores del sector salud que han estado en las primera línea de contagio, es decir, aquellos que atienden a los pacientes con el virus.

De ahí en fuera, muchos no están seguros de lo que viene, así que es bueno que conozcan la siguiente web, en donde no solamente tenemos una calculadora que nos ayuda a saber cuando nos toca, sino que también es muy accesible para todos aquellos que quieran usarlas.

La calculadora la puedes encontrar en el siguiente enlace y realmente es sencilla de usar. Lo primero que tendrás que hacer es poner tu edad y después contestar algunas preguntas muy sencillas, las cuales te darán el resultado esperado: la fecha en la que se te puede administrar la vacuna contra el COVID-19.

Algunas de las preguntas que encontrarás incluyen tu profesión y si es que estás relacionado al sector salud, también podremos ver cosas como si te encuentra embarazada.

Así que si ya no puedes esperar por ser una de las personas que ya están vacunadas contra el COVID-19, entonces te conviene mucho entrar a esta calculadora para saber todo a ciencia cierta.

Ten en cuenta que esta no es una web oficial del gobierno y que tus resultados no van a hacer que te vacunen antes, esta es solo una web informativa, así que responde todo de manera sincera, de lo contrario no te servirá de nada.