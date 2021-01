"El COVID-19 no se transmite entre humanos", decían la OMS y China hace un año

La posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al COVID-19 siempre estuvo en el ojo de las críticas. Se habló de proteger al Gobierno chino durante las primeras ocasiones. Y hay un tuit, un post, que es un pequeño reflejo del caso.

El 14 de enero de 2020, la OMS señalaba que el COVID-19 no se transmitía entre humanos, según la investigación de las autoridades chinas.

Un año después van 1.98 millones de muertes, producto de 92.3 millones de contagios.

¿Qué decía la OMS?

“Investigaciones preliminares conducidas por las autoridades chinas no han encontrado evidencia de transmisión humana en el nuevo coronavirus identificado en Wuhan”.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020