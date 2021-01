URGENTE - Coronavirus: se incendia la fábrica de vacunas de AstraZeneca. Hay cinco muertos

Estamos en un punto crítico de la lucha contra la pandemia global del Coronavirus Covid-19. La producción y distribución de vacunas se encuentra en uno de sus momentos cruciales.

Por desgracia es justo en este contexto que el Serum Institute of India, la mayor fábrica de vacunas en el mundo y donde se producen las dosis de AstraZeneca, ha sufrido un incendio masivo con resultados fatales.

Pero en medio de esta tragedia hay una relativa buena noticia para quienes están en fila por recibir sus dosis.

De acuerdo con un completo reporte del Indian Express, al menos cinco personas han fallecido en el incendio acontecido en uno de los extremos del campus de Serum Institute.

El equipo de bomberos encontró los cuerpos de las víctimas, incluida una mujer, después de que el incendio fue controlado.

Video: Fire breaks out at Covishield-maker Serum Institute's campus in Pune, five fire tenders pressed into service pic.twitter.com/9ru4r8AoLy

— The Indian Express (@IndianExpress) January 21, 2021