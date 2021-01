Dos aplicaciones de videos cortos se fusionan para competirle directamente a TikTok: prometen una manera distinta de monetizar

Se trata de la app Clash, que compró Byte. En pocos meses estarían en el mercado.

Uno de los más cercanos competidores que tiene TikTok fue comprado por otra aplicación. La intención de estos dos programas es ofrecer servicios parecidos a los de los desarrolladores chinos. Pero además pretenden poner en la mesa otros atractivos relacionados a la monetización, para atraer más usuarios.

Se trata del programa Byte, que fue adquirido por los dueños de Clash. En concreto ambos programas se van a fusionar. Entonces, una vez que se oficialice este matrimonio, la idea es que los usuarios cobren fácil, reseña The Verge.

Ambas aplicaciones están exageradamente lejos de TikTok en cuanto a usuarios. La aplicación de origen chino, superó los 2.000 millones de descargas. Mientras que Byte, apenas tiene 4.5 millones, confirmados recientemente. Y Clash cuenta con unos tímidos 500 mil suscriptores.

Otra de las características que hay que resaltar de Byte es que fue considerada, en sus inicios, como el programa sucesor de Vine.

Atacan a TikTok en la forma de monetizar

Brendon McNerney, cofundador de Clash fue claro con el portal citado, en cuanto a sus intenciones con el nuevo proyecto. "Queremos cambiar la forma en que los creadores monetizan", les dijo.

"Muy a menudo, los creadores han jugado a este juego en el que tienen que sacrificar su contenido o su horario solo para descubrir cómo pagar el alquiler", añadió McNerney. Entonces, para contrarrestar este hecho, piensan establecer pagos recurrentes y propinas a los usuarios, dependiendo por supuesto de la actividad.

Todavía no se conoce el nombre que tendrá esta nueva app. Además, los representantes que hablaron con The Verge, no quisieron compartir el monto de la compra.