CEO de Twitter sobre el castigo a Trump: “Fue la decisión correcta”

Los hechos del 6 de enero de 2021 dejaron marcados a Estados Unidos. La invasión de un grupo de partidarios de Donald Trump al Capitolio significó un antes y un después para muchos. Incluyendo para Twitter.

La red social tomó la decisión de suspender permanentemente la cuenta del presidente, tras haber impulsado el asalto. Cinco personas fallecieron, entre manifestantes y policías que defendían la sede del Congreso durante la certificación de Joe Biden como presidente electo.

Jack Dorsey, CEO de Twitter, explicó los motivos que llevaron a la suspensión y lo que significó para la red. También habló acerca del debate sobre el poder de una persona en la libertad de expresión y su límite frente a los hechos violentos.

“No celebro ni me enorgullezco de que tengamos que sancionar a @realDonaldTrump de Twitter, o cómo llegamos aquí”, comenzó Dorsey. “Después de una advertencia clara, tomamos una decisión con la mejor información que teníamos”.

“Creo que esta fue la decisión correcta para Twitter”, defendió el CEO. “Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública”.

“El daño fuera de línea como resultado del discurso en línea es demostrablemente real”, recalcó.

Matizó además Jack: “Creo que la prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable”.

“Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública. Nos divide. Limita el potencial de aclaración, redención y aprendizaje”.

“Y sienta un precedente que considero peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la opinión pública global”.

“Sí, todos debemos analizar críticamente las inconsistencias de nuestra política y aplicación. Sí, debemos analizar cómo nuestro servicio podría incentivar la distracción y el daño”. Y agregó: “Sí, necesitamos más transparencia en nuestras operaciones de moderación”.

“(Pero) todo esto no puede erosionar una Internet global libre y abierta”.

Para leer el hilo completo de Jack Dorsey acerca de la decisión de suspender permanentemente a Donald Trump, puedes verlo aquí.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021