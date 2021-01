Celulares: este es el código secreto para obtener espacio en tu smartphone sin eliminar nada

Cuando se trata de un gama baja, con 16GB o 32GB de almacenamiento, esto es un dolor de cabeza.

El almacenamiento: un problema que nace cuando la relación entre tu celular y tú, está avanzada. Sucede cuando ya has descargado una amplia cantidad de aplicaciones. Este problema no se asoma cuando el dispositivo está nuevo, debido a que no hay ninguna especie de basura en el caché. Además que, no se ha acumulado ningún tipo de datos.

Lo más difícil de cuando aparece este inconveniente es solucionarlo, sin la presencia de una tarjeta SD. Sin embargo, hay una manera de insertar un código, en los celulares Android, con el que vas a hacer desaparecer unos GB. No te preocupes, que será sin borrar imágenes, videos, voice notes o documentos importantes que tienes guardados.

Antes de insertar el código, es necesario dejar en claro que no funciona en todos los Android. No obstante, este es un problema que van a tener que soportar los usuarios de celulares más viejos.

El código

Son una serie de pasos sencillos que tienes que ejecutar en tu equipo sin muchas vueltas o rodeos. En primer lugar, dirígete hacia la configuración y almacenamiento. Esto para que aprecies la cantidad de espacio que consumes y que tienes disponible.

Después ve hacia la aplicación llamadas y marca el siguiente código: *#9900# allí se te va a desplegar un menú.

En ese despliegue de opciones eliges Delete dumpstate y presionas OK. Reinicias el celular y vuelves a la opción de verificar el almacenamiento para corroborar que hayas liberado algo de espacio.