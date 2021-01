¿Qué es el ByPass en el iPhone y cómo funciona?

Debes tener mucho cuidado a la hora de comprar un teléfono de Apple usado.

A la hora de comprar celulares usados debes prestar mucha atención de quien es el vendedor. Una de las primeras consideraciones que deberías tener, es que se trate de alguien de confianza. Asimismo, debes hacer un chequeo general del dispositivo. El fraude está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, debes estar alerta, mucho más si se trata de la compra de un iPhone.

En esta especie de inframundo "peligroso" escuchamos el término ByPass, que se relaciona al iPhone. Según los usuarios de diferentes foros de especialistas, dicen que hace referencia a desbloquear el iCloud. De esta manera prometen un mundo de posibilidades. Es decir, que un celular de Apple, perdido o robado, se podrá usar.

Estafas con iPhone

El iPhone es un celular que no se puede utilizar cuando está bloqueado. Simplemente no hay manera. La seguridad de la compañía es impenetrable y no hay artimaña ilegal que la corrompa. Entonces, existen estos estafadores que prometen iPhone desbloqueado, a un "jugoso" y "atractivo" precio, que solo te están ofreciendo robarte.

En concreto, ByPass es desbloquear el iCloud. Sin embargo, este apartado de los celulares de la empresa con sede en Cupertino, solo puede destrabarse, en caso de que su usuario lo solicite.