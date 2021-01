Apple: la extraña historia de la Mac Pro que Tim Cook le dio a Donald Trump

La salida de Donald Trump de la Casa Blanca ha producido toneladas de historias. Algunas más absurdas que otras. Pero esta que involucra a Apple, Tim Cook y una Mac Pro se sale de toda proporción.

Como bien sabemos los chicos de Cupertino tuvieron una relación turbulenta con el mandatario durante su administración.

Todo bajo su idea nacionalista y permanente de bloquear el crecimiento comercial de China. Además de forzar que los productos nacionales se armaran en su propio país. Lo que obligó a Apple a abrir una planta de producción en Texas.

Pero lo que nadie esperaba es que también detonara este raro epílogo para el cierre de la administración de Trump.

Resulta que, según relata David Enrich, periodista del New York Times, quien obtuvo una copia del reporte final financiero de salida de Donald Trump. Donald Trump habría recibido un regalo por parte de Tim Cook.

Se trata de, según marca la descripción de la tabla, la primera Mac Pro fabricada en la planta socia de Apple en Austin, Texas:

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ

— David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021