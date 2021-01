Fecha, cantidad y calidad de los vehículos: estos son los detalles del acuerdo entre Apple y Hyundai para fabricar autos eléctricos

La automotriz y tecnológica esperan firmar y oficializar en marzo de este año.

A finales de la semana pasada se filtró una información que aseguraba que Apple estaba en conversaciones con Hyundai. El propósito de dichos diálogos era comenzar el diseño y posterior fabricación de un auto eléctrico. La idea es convertirse en un futuro competidor directo de Tesla Motors. Entonces, recientemente se filtraron nuevos detalles del acuerdo que se pretende cerrar en marzo del 2021.

En primer lugar, se detalla que todavía no hay nada oficial. Ambas corporaciones se encuentran en conversaciones para ultimar todos los detalles del negocio. Lo más seguro es que van a terminar fabricando los autos. Sin embargo, hasta que no exista la firma de los dos en el contrato, no se puede asegurar nada. Y esto debería pasar, según los informes, en marzo de este año.

¿Sobre qué conversan Apple y Hyundai?

Reseña el portal 9to5Mac que Apple y Hyundai estudian distintas variantes para cerrar el negocio. Una de ellas es el año en que se iniciarían las operaciones. El auto eléctrico no está diseñado ni se conoce la tecnología, hardware y software con el que trabajará. Por lo tanto, hay contraste entre la información que se ha filtrado: unos dicen que el 2024 ya existirá en el mercado y otros que en el 2028.

Sea cual sea el año, se habla de una primera producción de 100.000 ejemplares, que eventualmente se convertirán en 400.000. Además no está claro sí se utilizarán las instalaciones de la fábrica de Kia Motors, en Georgia o si se construirá un galpón independiente para esta nueva marca.

Un reciente informe de Bloomberg, citado por el medio consultado, dice que Apple actualmente está expandiendo su equipo de trabajo. Sostienen que están ingresando ingenieros y exdiseñadores de Tesla Motors.