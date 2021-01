Among Us: ¿qué significa SUS en el juego?

¡Atentos impostores!

Quizás la efervescencia de Among Us bajó durante los últimos meses, pero la intensidad de sus jugadores no. El videojuego sigue teniendo un amplísimo público en las diferentes plataformas. La gran mayoría espera con ansias que el nuevo mapa se termine de instalar. Mientras la espera se hace larga, aparecen nuevos términos entre los usuarios y uno de ellos es SUS, del cual te contamos su significado.

Ya todos conocen la dinámica del juego, pero de igual forma la vamos a refrescar. Cada vez que inicias una partida puedes tener dos funciones. Una de ellas es la de impostor, en la que debes tratar de matar a todos sin ser descubierto, para ganar. Y la de tripulante, en la que cumples con las tareas y lo principal es descubrir quien o quienes son los impostores.

Entonces, como se ha hecho tan difícil descubrir a un impostor, muchos han optado por usar el término SUS. Este es una especie de abreviatura para Suspicious, la traducción en español para sospechoso. Es decir, que tu actitud dentro de una partida, cuanto menos, es extraña.

¿Quiénes son SUS en Among Us?

SUS pueden ser todos o nadie al mismo tiempo. Todo depende de la manera en la que te ve otro usuario. Quienes realizan misiones falsas son candidatos al calificativo. El que calla en todas las discusiones, sin duda es un Suspicious. Pero el que habla y acusa constantemente también puede ser un SUS.

Básicamente, si eres impostor, evita tener una actitud sospechosa para que puedas ganar. Mientras que, si eres tripulante desarrolla tus tareas de forma normal y huye de los que tengan actitud de SUS. De esta manera le escaparás a una prematura muerte.