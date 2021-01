Among Us: ¿cómo instalar y jugar el mod para 100 usuarios?

¡Un hermoso desastre!

Among Us fue el juego por excelencia del final del 2020. En el inicio del nuevo año mantiene su racha positiva y la gente se sigue sumando al desarrollo de Inner Sloth. Un nuevo mapa está por aparecer en los próximos días y mientras los usuarios esperan, se divierten con este caótico mod. Se trata de una modalidad donde pueden estar 100 personas al mismo tiempo. Imagina el desastre y al mismo tiempo la diversión que aquí se desarrolla.

Lo único negativo de este mod de Among Us es que no se puede utilizar en conjunto con la app original. Es decir, cada vez que vayas a jugar, con los 100 invitados en un mapa, tienes que realizar la instalación. Y después de jugar desinstalar para regresar a la normalidad.

El desarrollo amplía el loby, para que quepan los 100 tripulantes. También da una mirada más amplia de los mapas. Y, finalmente, tiene un pequeño problema en la relación tripulantes-intrusos. Pero, aunque es un verdadero desastre, genera diversión sin igual.

Instalar el mod 100 de Among Us

En primer lugar, este es el archivo comprimido descargar el mod. Por ahora solo se puede instalar en PC. Los usuarios de iOS, Android y Nintendo Switch no lo pueden descargar. Explica Screen Rant que antes de realizar la instalación se debe hacer una copia de seguridad de los archivos del videojuego.

Recuerden que una vez que terminen de jugar se debe desinstalar el videojuego. Y si quieren volver a jugar, volver a instalar.