En una especie de homenaje al fallecido Sean Connery, YouTube transmite en su totalidad las películas del agente 007, James Bond.

YouTube está transmitiendo las primeras 19 películas de James Bond, como una especie de homenaje al fallecido Sean Connery. No obstante, la difusión es solo para Estados Unidos a través de la sección Free To Watch.

Recordemos que Connery, el primer -y, para muchos, el más popular- James Bond, falleció el pasado 31 de octubre.

Mientras que la pandemia ha torpedeado a No Time To Die, la película más reciente del agente 007, la plataforma de videos ofrece esta posibilidad. Son todas las películas, de forma gratuita, desde Dr. No (1962) hasta The World Is Not Enough (1999).

Las películas que han tenido a Daniel Craig como protagonista no se encuentran disponibles en YouTube.

Por lo tanto, si estás en Estados Unidos podrás disfrutar las producciones con Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y algunas con Pierce Brosnan.

La lista de las primeras 19 películas de James Bond

Los filmes de James Bond fueron llevados a cabo por EON Productions, y hasta los momentos facturaron más de 6 mil millones de dólares.

La lista que inició con Dr. No continuó con From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball y You Only Live Twice. Les siguieron On Hen Majesty’s Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun y The Spy Who Loved Me.

Luego, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill y The Living Daylights. Finalmente, License to Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies y The World Is Not Enough.