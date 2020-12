YouTube eliminará cualquier video que alegue fraude en las Elecciones de Estados Unidos

YouTube quiere terminar con los alegatos de fraude en las Elecciones de Estados Unidos. Por ello, eliminará los videos que hablen sobre ello en su plataforma.

Para la empresa, la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump es categórica, y no tiene espacio para las dudas. Trump aún no reconoce su derrota, y alega que el sistema se corrompió.

Este miércoles, YouTube explicó la prohibición en una publicación en su blog.

“Eliminaremos cualquier contenido que induzca a error a la gente, alegando el fraude generalizado”, afirmó la compañía. Tampoco permitirá que se hable “de errores que cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

Explica YouTube que, desde septiembre, se han eliminado más de ocho mil canales por infringir las políticas de la comunidad.

“Nuestro principal objetivo en la temporada electoral era asegurarnos de que estamos conectando a las personas con información autorizada”, apunta el equipo de YouTube. “Al mismo tiempo, limitamos el alcance de la desinformación y eliminamos contenido dañino”.

“El trabajo está en curso”, recalca la plataforma de videos.

Tanto la plataforma de videos como Facebook y Twitter han luchado contra la desinformación electoral en Estados Unidos. La polarización en la nación ha llevado a un clima nunca antes vivido.

Cada posteo de Trump en sus plataformas tiene una etiqueta especial en la que resalta que las Elecciones fueron limpias y que no existen pruebas de fraude.

Pero los partidarios de Trump lo ven como una señal de censura. La controversia crece por lo que permite y por lo que elimina.

1/ Our goal this election was to connect people to authoritative info, limit harmful misinfo & remove violative content. Subsequently, authoritative news was widely watched & recommended, and since Sept, we removed 8K+ channels for violating our policies. https://t.co/3It2xphe70

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) December 9, 2020