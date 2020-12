Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: siete títulos que tienen más del 50% de descuento por Navidad

Ya sea que tengas PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S o Nintendo Switch, entonces aquí tienes descuentos de navidad muy interesantes.

Esta navidad marca el final de un año muy complicado, así que no hay nada mejor que relajarse jugando PlayStation, Xbox o Nintendo Switch con alguno de los mejores títulos que puedes encontrar actualmente en descuento en todas las consolas. Aquí tienes 7 que son extremadamente buenos.

Ghost of Tsushima – 29%

PlayStation 4

Uno de los mejores juegos que vieron la luz el año pasado es sin duda Ghost of Tsushima, un título que te deja experimentar una de las eras más emblemáticas de Japón mientras tienes combates muy intensos y extremadamente bien trabajados, además de poder explorar paisajes y escenarios completamente hermosos.

No lo dudes mucho, dale una oportunidad en cuanto puedas hacerlo.

Final Fantasy VII REMAKE Digital Deluxe Edition – 50%

PlayStation 4

No solamente es el Final Fantasy que todos los fanáticos estaban esperando, sino que es uno de los mejores juegos que vieron la luz este mismo año. Así que si no lo has podido jugar, este es el momento indicado para conseguirlo.

Algo que debes tener en cuenta es que este es un Ramake del juego original para el primer PlayStation. De hecho, es tan diferente que hay ciertas cosas de la historia que cambian, sin contar el estilo de juego, que es mucho más parecido a Final Fantasy XV. Aún así, este es un juego completamente hermoso que no debes dejar pasar por nada en el mundo, en especial si eres fanático del juego original.

Yakuza Like a Dragon – 25%

PlayStation 4, Xbox One/Series

El nuevo juego de la franquicia Yakuza sirve como escenario a un cambio radical en su manera de jugar, pues aquí se inspira por completo en los tradicionales RPG japoneses de batallas por turnos, pero dentro de la vida en la ciudad. Hay tantas cosas que hacer en el juego que nunca te podrás aburrir: dos escenarios por explorar, muchos compañeros por reclutar, mini juegos, carreras, misiones secundarias, un trabajo como héroe de medio tiempo y hasta un catálogo estilo Pokédex de los enemigos.

La historia también es espectacular y los personajes son de lo mejor que se vio este año, así que no dudes nunca en conseguir este juego, pues vale muchísimo la pena y te vas a divertir como nunca.

Assassin’s Creed Valhalla – 25%

PlayStation 4/5, Xbox One/Series

No recomendar este juego para navidad de este año sería un pecado, pues es deslumbrante de inicio a fin. Aquí podrás vivir la época de los vikingos durante la invasión a Gran Bretaña, una historia extremadamente interesante que vale la pena revivir de primera mano.

Cuenta con una gran cantidad de misiones, navegación con tripulación y saqueos llenos de acción. Además de que, obviamente, el juego luce increíblemente bien en las consolas de nueva generación, con una iluminación que te hará perder el aliento desde el primer momento en que la veas. En serio, es un juegazo en todo el sentido de la palabra.

No More Heroes – 10%

Nintendo Switch

Podría no parecer mucho descuento, pero ya con precio completo este juego de por si es barato. Pero no te preocupes, pues todo tu dinero estará muy bien invertido en este extraño, extravagante y alocado juego de acción y aventura en donde controlas a un otaku que por accidente terminó siendo parte de una asociación de asesinos.

Pero no te confundas, que ser otaku no hace que Travis Touchdown sea menos badass y logre eliminar a toda la competencia con lujo de violencia, así que haciendo uso de su katana láser y sus movimientos de lucha libre, deberás hacerte paso hasta la primera posición de la lista de asesinos, venciendo a enemigos muy poderosos y perturbadores en tu recorrido.

Octopath Traveler – 50%

Nintendo Switch

Una de las experiencias JRPG más especiales que he tenido el placer de jugar y no es para menos, pues hay un sin fin de maneras de acercarte a la historia, sin mencionar que la dificultad te proporciona un reto lo suficientemente elevado para mantenerte pegado a este título.

Puedes empezar tu aventura en lugares muy distintos en el mapa global y con historias completamente diferentes, pues cada personaje tiene su propia línea narrativa que se termina juntando con la de los demás. Siendo completamente honesto, es uno de los mejores RPG que hay para la consola y estamos hablando de una consola llena de ellos.

Immortals Fenyx Rising – 33%

Nintendo Switch, Xbox One/Series, PlayStation 4/5

Para terminar tenemos a este juego en descuento en todas las consolas, no podemos hacer otra cosa que recomendar este título, pues dentro de su gran y divertida historia, hay todo un mundo lleno de detalles, vida y secretos por descubrir, además de que puedes desbloquear cada vez más habilidades interesantes para tu personaje.

Simplemente es un juego que debes tener en tu colección sin importar nada.