Xbox: estos son los juegos que llegan a Games with Gold en enero 2021

Microsoft llega con todo para enero 2021 con su programa de Xbox Games With Gold y trae cuatro juegos realmente muy buenos que vale la pena jugar.

Xbox y ha presentado los títulos que llegarán en el enero del siguiente año con su programa Games With Gold y realmente son 4 juegos muy interesantes, así que veamos a estos uno a uno.

Little Nightmares: desde el primero de enero hasta el 31 de enero

Este juego de terror cambia por completo todo lo que alguna vez creíste conocer sobre el genéro, pues no solamente tendrás que sobrevivir a monstruos humanoides, sino que tendrás que usar todo tu ingenio para lograr resolver acertijos y llegar al final de esta alocada aventura.

Dead Rising: desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero

Este juego creado por uno de los papás de Mega Man, Keiji Inafune, se centra en el apocalipsis zombie como pocas veces se ve en los juegos, pues aquí te enfrentarás a una horda de no muertos dentro de un Centro Comercial enorme, en donde también te verás la cara contra psicópatas y asesinos locos que perdieron la cordura con la llegada de los zombies.

The King of Fighters XIII: desde el primero de enero hasta el 15 de enero

Este juego de peleas marcó la llegada de nuevos personajes a la franquicia y, además, un regreso de este universo que agradó a muchos fans. Tal vez parece que The King of Fighters no es tan relevante hoy en día como lo fue hace unos años, pero les sorprendería saber cuántos fanáticos aún tiene en México y Latinoamérica.

Breakdown: desde el 16 de enero hasta el 31 de enero

Por último tenemos este juego que llega directamente desde el primero Xbox. No voy a mentirles, no sabía de la existencia de este juego sino hasta ahora y, sin duda alguna, se ve muy interesante. Este juego es en primera persona y usa mecánicas de juegos de peleas, además de tener un sistema de Auto Lock. Lo que hace que sea más interesante es su atención al detalle, cosa que no era común entonces y tampoco lo es hoy en día.