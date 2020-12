Retro: cómo instalar 3D Pinball Space Cadet en Windows 10

Uno de los mejores juegos retro puede ser jugado en Windows 10 y ese es 3D Pinball Space Cadet, aquí te decimos cómo puedes hacerlo.

n Microsoft Windows hemos visto muchos juegos legendarios, y aunque muchos recuerdan siempre al Buscaminas o Solitario, uno de los juegos de Windows más interesantes de todos es sin duda Full Tilt! Pinball, el cual nos trajo momentos muy interesantes y recuerdos que nunca podremos borrar de nuestra mente.

Es por eso que te mostramos la manera de poder jugar este título en tu equipo con Windows 10, al menos uno de los Pinball que podías jugar aquí, el llamado 3D Pinball Space Cadet.

De vuelta a los clásicos

No cabe duda que recordar es volver a vivir y este juego es muestra de ello, pues nos hace recordar una época en donde todo era más sencillo, y no es que el mundo fuera mucho mejor, sino que no teníamos tantas obligaciones como ahora. Meláncolía pura.

Cabe mencionar antes de continuar que lo que veremos a continuación no solamente sirve para Windows 10, sino que también se puede hacer en Windows 8.1, asi que si tienes ese sistema operativo, también vale la pena que le des una oportunidad a este proceso.

Para empezar, lo que tendrás que hacer es descargar un archivo WinRAR, el cual lo puedes encontrar en esta web, para ser más precisos, en el enlace verde que dice "3D Space Cadet executable file" dentro del apartado de Windows.

Ahora, si sabes inglés, seguramente podrás seguir al pie de la letra las instrucciones del link, pero de lo contrario, entonces continúa leyendo.

Ahora solamente deberás dar doble clic en el archivo WinRAR que acabas de bajar y seleccionar la opción de "Run" y la de la izquierda, simplemente.

Ahora es todo mucho más sencillo, pues solamente necesitas instalar el juego como normalmente harías con otro programa en la úbicació que está por defecto y con eso lograrás tener el 3D Pinball Space Cadet en Windows 10 u 8.1, el cual aparecerá en tu menú de inicio de Windows.