Windows 10: actualiza fácilmente tus programas con esta herramienta

Está herramienta te ayuda a identifica y actualizar los programas que lo requieren.

Existen muchos beneficios con nuestros programas de Windows 10 cuando toca actualizarlos. No obstante, el problema es que la mayoría de los usuarios utilizan programas que no pertenecen a la tienda de aplicaciones del sistema, por lo que no es posible hacer actualizaciones automáticas.

En ese caso, para poder actualizar estos programas se necesita ir a la web y hacerlo directamente o esperar que el propio programa notifique que ya cuenta con una nueva versión disponible.

Cómo actualizar mis programas de manera más sencilla

En Windows 10 no es posible actualizar por lote tus programas, sino que se hacen uno por uno, pero hay una forma sencilla y rápida de hacerlo.

Monolito hecho de jengibre aparece sorpresivamente en San Francisco No todos los monolitos son hechos iguales y en esta ocasión tenemos uno que apareció en San Francisco que está hecho de pan de jengibre.

Para eso necesitas una herramienta llamada Patch My PC. Se trata de un programa que ya tiene bastante tiempo pero que sigue siendo muy útil.

Lo bueno de esta herramienta es su simpleza y lo eficiente que es al usarla. Además de eso, es portable y gratuita.

Cómo usar Patch My PC

Si eres usuario personal solo necesitarás descargar la versión Home Updater desde el sitio web oficial y ejecutar el archivo en la PC.

Al abrir la ventana de la herramienta en donde verás una lista con todo el software disponible, todos aquellos que podrás instalar y actualizar en el ordenador.

Ridiculez sin límites: Xiaomi no incluirá cargador en su próximo gama alta después de burlarse de Apple por lo mismo No escupas al cielo…

Este programa lo que hace es detectar de manera automática los programas que tienes instalados y te muestra los que requieren actualización para que lo hagas.

Por ejemplo, si un programa se muestra en rojo quiere decir que requiere actualizarse y si está en verde quiere decir que ya cuenta con una versión actualizada.

Esta es una herramienta realmente fácil de usar y te ahorrará mucho tiempo.