WhatsApp: ¿qué es Labalabi y cómo puedo instalarlo?

Si no conoces lo que Lablabi para WhatsApp, entonces aquí te diremos cómo lo puedes descargar y para qué sirve esta extensión.

WhatsApp siempre tiene muchas cosas interesante dentro y fuera de las actualizaciones oficiales. El asunto es que cada vez hay más desarrolladores independientes que buscan la manera de poder personalizar WhatsApp de maneras que la app misma no te dejaría hacer.

Es por eso que tenemos ahora algo que se llama Labalabi y si no sabes todo lo que ofrece, te lo contamos a continuación.

Así lo puedes instalar

Antes de continuar hay que saber que esta extensión de la app de mensajería no es oficial, por lo que solamente te recomendamos instalarla en caso de que así lo quieras y te sientas conforme con descargar algo externo.

Si no te sientes a gusto con esto, entonces es preferible que no lo hagas.

Habiendo aclarado esto, entonces te diremos lo que hace, pues Labalabi ayuda a que puedas chatear con otras personas sin contar con un número de celular, además de poder realzar llamadas con un número completamente diferente al tuyo.

Otras de las cosas que puedes hacer con esta app es poder abrir WhatsApp Web desde esta sin tener que abrir el WhatsApp tradicional, por lo que si quieres descargarla, ya sabes algunas de las cosas que te permite hacer.

Para encontrarla solamente necesitas descargarla a través de APK Pure, con lo que ya estarías un paso más cerca de tenerla en tu teléfono. Otra cosa interesante a tomar en cuenta es el necesitas otorgar todos los permisos que la app te pida, además de que te encontrarás con muchísima publicidad dentro de esta.

¿Suena mal? Bueno, no es lo es tanto, pues esta app no te pedirá permisos para acceder a tus contactos ni a más información sensible del teléfono.

Ten cuenta que además de todo lo anterior, esta extensión de WhatsApp solamente se encuentra disponible para los teléfonos con Android, por lo que no podrás encontrarla para iOS.