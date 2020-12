¿Es el fin de los cines? Warner Bros estrenará sus películas simultáneamente en teatros y HBO Max

La medida comenzará a partir de 2021: películas de Warner Bros como Dune, The Matrix 4 y The Suicide Squad serán algunas.

Warner Bros decidió que, desde 2021, sus películas se estrenen de forma simultánea en teatros y en HBO Max. ¿Será el fin de los cines?

El mundo cambió con el coronavirus, y las dificultades para poder ir a los teatros fueron un duro golpe a la industria del cine en 2020. Ante la incertidumbre de cómo se desarrollará el 2021, Warner Bros tomó un paso determinante.

Será el mismo modelo establecido para Wonder Woman 84. La secuela de la Mujer Maravilla se estrenará el 25 de diciembre de este año tanto en cines como en HBO Max.

Todas las películas estarán disponibles en 4K HDR y gratis para los suscriptores en Estados Unidos durante un mes.

Recordemos que HBO Max solo se encuentra en Estados Unidos, aún no se ha globalizado. Esto genera que esté varios pasos atrás de otras plataformas como Netflix y Disney+, por nombrar dos de las más reconocidas.

Entre las películas que podrán verse bajo el nuevo formato están Dune, The Matrix 4 y The Suicide Squad.

También destacan Tom & Jerry, Space Jam: A New Legacy, Elvis y Sherlock Holmes 3.

Otras películas de Warner Bros que se estrenarán en 2021 son Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, In The Heights y King Richard.

Una decisión trascendental tomada por Warner Bros

“Vivimos en tiempos sin precedentes que requieren soluciones creativas”, afirmó Ann Sarnoff, presidenta y CEO de WarnerMedia Studios. “Nadie quiere películas de nuevo en la gran pantalla más que nosotros”.

I got you something ✨nice✨ this year:

🎁 The biggest movie premieres

🎁 In theaters and on HBO Max the exact same day

🎁 Beginning December 25 with #WonderWoman1984#HBOMax #WBPictures https://t.co/BZgFFRrrg2 pic.twitter.com/J2KBdWd9Tf — HBO Max (@hbomax) December 3, 2020

“Pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los teatros en Estados Unidos probablemente operarán a una capacidad reducida a lo largo de 2021”, destacó.

Hasta ahora el plan es de solo un año.

“Lo vemos como un ganar-ganar para los amantes del cine y para los distribuidores. Estamos muy agradecidos con nuestros socios cinematográficos por trabajar con nosotros en esta respuesta innovadora a estas circunstancias”.