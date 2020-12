Virgin Galactic fracasa en vuelo de prueba y no llega al espacio por fallo del motor

Virgin Galactic en estos momentos tal vez no sea una compañía tan popular como SpaceX de Elon Musk. Pero sus ambiciones en la industria espacial son casi tan espectaculares.

Esta empresa básicamente quiere convertirse en la primera línea aérea capaz de viajar al espacio para iniciar una nueva era en el turismo, que sería, literalmente, fuera de este mundo.

Es por ello que durante los últimos meses hemos visto cómo Virgin Galactic ha realizado múltiples pruebas de vuelo, no todas exitosas, impactando directamente en el valor de sus acciones bursátiles.

Y por desgracia ahora acaban de agregar un nuevo fracaso a su cada vez más extensa lista.

Según reporta la propia firma a través de su cuenta oficial de Twitter por la mañana del 12 de diciembre de 2020 realizaron su último vuelo de prueba que tuvo que ser abortado sin llegar al espacio como se tenía contemplado.

Se trataba del primer vuelo de prueba del avión suborbital turístico propulsado por un cohete. El VSS Unity inició con su despegue normal sin problemas.

Pero en la siguiente fase, donde el cohete debía propursarlos casi de manera vertical para llevarlos al espacio, algo falló en el motor:

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020