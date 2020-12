Video: Robots de Boston Dynamics bailan mejor que tú y Elon Musk reacciona

Boston Dynamics comparte en sus redes sociales un video de sus robots Atlas, Spot y Handle bailando mejor que nadie y Elon Musk reacciona en su Twitter.

Para nadie es un secreto que Elon Musk tiene una opinión muy ruda y apocalíptica sobre los robots de Boston Dynamics y los posibles riesgos de la inteligencia artificial.

Así que cuando la compañía especializada en el desarrollo de autómatas difundió a través de sus redes sociales un video per-tur-ba-dor con estos armatostes bailando era natural esperar una reacción enorme.

Lo que muchos tal vez no esperaban es que Elon Musk reaccionara de inmediato y hablara sobre el audiovisual que a muchos les pareció inofensivo y hasta tierno.

¿Danza mortal?

El principal medio de difusión del impresionante video fue el canal oficial de YouTube de Boston Dynamics. En donde a 24 horas de su publicación ya ha superado los 3,5 millones de reproducciones. Este es el mensaje que acompaña a ese número musical:

Todo nuestro equipo se reunió para celebrar el comienzo de lo que esperamos sea un año más feliz: Feliz Año Nuevo de todos nosotros en Boston Dynamics.

Con una duración de casi tres minutos vemos los modelos Atlas, Spot y Handle realizar unos espectaculares pasos de baile al ritmo de Do You Love Me? de The Contours.

De modo que la elección de la canción, junto con el mensaje de esperanza por un aún mejor 2021 (¿para ellos?) llevó de inmediato a que medio mundo reaccionara.

Pero quien más llamó nuestra atención fue la respuesta de Elon Musk en su cuenta oficial de Twitter luego de ver a los robots danzantes:

If they don’t love us, we’re in deep trouble! — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020

Musk reafirma las convicciones que ya ha manifestado antes, y asegura que si en realidad ellos no nos aman estaremos en serios problemas.

Y el chico tiene un punto. Sus pasos de baile son geniales. Pero pensar en estos robots como máquinas de matar tras demostrar esas habilidades sí resulta perturbador.