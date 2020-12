Twitter prueba usar chats de audio en vivo: es Spaces, su nueva función

Twitter tiene a prueba una nueva herramienta de chats de audio en vivo. Es Spaces, una función que, hasta los momentos, está disponible para pocos usuarios.

Podría cambiar la forma en la que los usuarios interactúan en la plataforma de microblogging. En su biografía, la frase es “Algunas veces, 280 no es suficiente”, en alusión a la cantidad de caracteres de un tuit.

Según explica la red social, un usuario puede crear un espacio (de ahí el nombre, Spaces) para que sus seguidores se unan. La finalidad es participar en una conversación.

Aunque cualquier persona en Twitter puede escuchar, solo el creador del espacio controla quién interviene.

Actualmente, la cuenta de Spaces está intercambiando opiniones con sus seguidores. “Estamos escuchando y aprendiendo mucho. Trabajamos mientras ‘hablamos”, escribió.

aye we’re live! what up y’all, we're the team behind Spaces––a small experiment focused on the intimacy of the human voice🧵

— Spaces (@TwitterSpaces) December 17, 2020