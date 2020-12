Twitch: Estas son las palabras no permitidas dentro de la plataforma

Twitch está regulando cada vez más el comportamiento de sus usuarios, ya sea prohibiendo la reproducción de algunas canciones por copyright o suspendiendo transmisiones por la realización de desnudos o actividades no permitidas.

Como parte de esas actualizaciones que busca mejorar la convivencia de los usuarios, Twitch ahora prohibió el uso de algunas palabras que puedan resultar ofensivas entre los usuarios.

"Virgen", "Incel" o "Simp" son algunas de esas palabras que la plataforma bloqueará durante la transmisión streaming de los usuarios.

We’ve had questions about the use of the N word on Twitch. Use with a hard R is not allowed, period. We also automatically block the word across Twitch including in chat.

— Twitch (@Twitch) December 19, 2020