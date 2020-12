TikTok experimenta con videos de 3 minutos de duración

TikTok sin duda alguna se ha convertido en la plataforma social más usada durante esta cuarentena. Sin embargo, eso no significa que la aplicación se dedique a trabajar en nuevas funciones.

Además de añadir nuevos filtros y efectos para la edición de los videos, ahora también estudia la posibilidad de aumentar la duración de los videos de formato vertical que tan popular se ha convertido en este año.

El consultor en redes sociales, Matt Navarra, publicó en su cuenta de Twitter que la aplicación, propiedad de Bytedance, ya esta habilitando esta opción en algunas cuentas en específica para conocer sus resultados.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020