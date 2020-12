TikTok: estos son los 10 videos más vistos en 2020 y hay cosas muy extrañas

TikTok dio a conocer los 10 videos más vistos en este loco, loco y muy difícil 2020. Un homenaje a la creatividad de los usuarios.

El loco, loco y muy difícil 2020 está llegando a su final, y TikTok fue la aplicación revelación. Ha sobrevivido a la pandemia y a los ataques de Donald Trump, y ahora es tiempo de hacer un balance.

Pero es un balance del 2020 en cuanto a la calidad de los videos. La app dio a conocer cuáles eran los 10 más vistos en el año. Es un homenaje a la creatividad de los usuarios.

“Mientras el mundo ha pasado por una tormenta de cambios este año, una cosa no ha cambiado: el corazón de la comunidad de TikTok”, afirmó la app en su blog. “Gracias a tu, hemos construido un profundo sentido de comunidad y conexión, aunque hemos pasado la mayor cantidad del año físicamente separados”.

Habla Vanessa Pappas, cabeza interina de la empresa: “Ha sido un honor ver estos videos y ver crecer a sus creadores”.

“Queremos celebrar las maneras en las que la comunidad de TikTok nos ha unido, creando puentes en lugar de dividir”, apuntó.

Sin más preámbulos, te traemos a los 10 videos más virales de TikTok en 2020.

De una gansa bailarina al humor prehistórico

En el décimo puesto encontramos al chico Hunter Clay y Lauren, su gansa bailarina, al ritmo de If I Back It Up, Is It Fat Enough”.

La posición número nueve la ocupa Julian Bass y su transformación como superhéroe.

En el puesto número ocho encontramos a Tabitha Brown y su receta de tocino… pero con una zanahoria. La creatividad en la cocina la llevó hasta el mismísimo programa de Ellen DeGeneres.

Eliza Petersen ocupa la posición número siete con su broma sobre la extinción de los dinosaurios y el papel de Dios en ella.

“Mi pan su su sum”, Will Smith y la chica Harmon, en la NBA

El sexto lugar es ocupado por ¡una llama bailando! El animalito andino lo hizo al ritmo de Mi pan su su sum, un jingle de un cereal ruso.

Will Smith tuvo un año muy movido, entre confesiones maritales y el reencuentro de El Príncipe del Rap. Pero también tuvo tiempo para dejar su huella en TikTok, y lo hizo bailando Wipe It, para estar en la casilla 5.

La posición cuatro es de Jalaiah Harmon, una chica de 14 años que se hizo viral con el Renegade, que incluso la llevó a la NBA.

El podio de TikTok en el año 2020

La tercera posición resume lo que fue el 2020 laboral de muchos: de reunión en reunión por Zoom, retratando a todas las personas que odiamos en esas reuniones. Es el turno de Caitlin Reilly.

El segundo lugar es ocupado por Nathan Apodaca, patinando con la música de Dreams mientras tomaba… jugo de arándano. ¡Qué personaje!

Y en el primer lugar está la filipina Bella Poarch, con su video M a B. ¿Qué hace Bella? Pues mueve su rostro al ritmo de M a B. Hay que verlo, por algo terminó como el video más popular.

Puedes ver otras clasificaciones elaboradas por TikTok en el siguiente link.