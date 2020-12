The Last of Us Part II: por qué Abby se merecía ganar mejor actuación en The Game Awards 2020

The Game Awards 2020 trajo muchas sorpresas, una de ellas es la premiación a la actriz Laura Bailey por su papel de Abby en The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II se llevó la noche con muchísimo premios en The Game Awards 2020 y uno de los más polémicos de todos es, sin duda, el premio a Mejor Actuación, el cual le fue dad a la actriz Laura Bailey, quien diera vida a Abby, el personaje que llegó a dividir a toda la comunidad.

Ahora que las cosas se están descontrolando en redes sociales, creo que es importante saber porqué es que Laura Bailey merecía ganar ese premio.

Es cuestión de lógica

Para ser sincero y completamente pragmático, yo no quería tampoco que ella fuera la ganadora de esta noche en esa categoría, pero también, para ser sinceros, yo no jugué The Last of Us Part II, y no porque intentara crear controversia ni mucho menos, simplemente el juego nunca me llamó la atención desde su anuncio.

Aún así estoy dispuesto a decir que esta actriz se merecía ganar por una razón muy importante, y eso es que la actuación no tiene nada que ver con la manera en que se escribió el personaje al que se interpreta.

Muchos no logran notarlo, pero los actores siguen un guión y una dirección determinada que debe llevarse a cabo de manera profesional, sin importar si el personaje está bien escrito o si es malo en general.

Pero aquí hay algo que me hizo saber que ella se merecía el premio, y eso es que su actuación fue tan buena, que básicamente todos los fanáticos de la serie terminaron odiando a su personaje con pasión, y también con justa razón, pues mató al héroe del juego pasado.

Si su actuación hubiera sido mala, entonces este nuevo personaje hubiera pasado sin pena ni gloria, pero logró crear un odio como nunca antes visto en la comunidad, un odio tal que la volvió tendencia por mucho tiempo. Y eso, crear reacciones de esa magnitud, habla bien de la actuación de Laura Bailey a pesar de estar ligada a un guión terrible.