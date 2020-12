The Game Awards 2020: estos son los ganadores de todas las categorías

The Game Awards 2020 nos muestra lo que fue lo mejor de este año en videojuegos y aquí te mostramos a todos los ganadores de esta noche.

The Game Awards 2020 se celebró está noche y es gracias a ello que ya tenemos a los grandes ganadores de este año, en todas la categorías. Así que si no pudiste ver el evento, aquí te resumimos cuales fueron nombrados como los mejores juegos en su categoría.

Recuerda que los ganadores mostrados en esta lista fueron elegidos gracias a expertos en la industria y no gracias a las bases de fanáticos, por lo que estamos frente a decisiones inapelables y las cuales no se pueden cambiar para nada. De igual manera, si no ganó tu juego favorito, tal vez la lista de ganadores de fans tenga los juegos que quieres ver como ganadores.

Sin más, veamos a los ganadores de este año

Juego del Año

Mejor Dirección de Juego

Mejor Narrativa

Mejor Dirección de Arte

Mejor Banda Sonora y Música

Final Fantasy VII Remake

Mejor Diseño de Audio

Mejor Actuación

Laura Bailey (Abby) – The Last of Us Part II

Juegos para Impactar

Mejor Juego Constante

Mejor Juego Independiente

–

Mejor Juego de Celulares

Mejor Apoyo de la Comunidad

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor Juego VR/AR

Innovación y Accesibilidad

–

Mejor Juego de Acción

Mejor Juego de Acción/Aventura

The Last of Us Part II

Mejor RPG

Mejor Juego de Peleas

Mejor Juego Familiar

Animal Crossing: New Horizons

Mejor Juego de Estrategia/Simulador

Mejor Juego de Deportes/Carreras

Mejor Juego Multijugador

Creador de Contenido del Año

Mejor Juego Debut

Phasmophobia

Mejor Atleta de Esports

Showmaker

Mejor Coach de Esports

Zonic

Mejor Evento de Esports

League of Legends World Championship 2020

Mejor Juego de Esports

League of Legends

Mejor Host de Esports

Sjokz

Mejor Equipo de Esports

G2 Esports

Sin duda alguna hay ciertos ganadores que se merecen esto por mucho y otros que son más que debatibles, pero lo bonito de la industria de los videojuegos es la variedad que hay de estos y la cantidad de historias y modos de juego distintas que podemos disfrutar, la variedad nos hace a todos ganadores y eso es lo que deberíamos disfrutar como gamers.

