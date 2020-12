Tesla: El servicio de suscripción para autoconducción estará disponible en 2021

¿Tienes un Tesla y no sabes cuándo estará disponible el servicio de suscripción para autoconducción? Elon Musk tiene buenas noticias para ti.

De acuerdo con el CEO, este servicio se encontrará a disposición para los primeros meses de 2021. La información la dio en su cuenta de Twitter, respondiendo a la pregunta de un usuario.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year.

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020