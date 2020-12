Telegram: 5 juegos que puedes jugar desde la aplicación de mensajería instantánea

Diviértete con juegos gratuitos a través de bots desde la plataforma.

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería alternativas de WhatsApp más usadas actualmente. De hecho, muchos usuarios la consideran mejor, ya que esta es bastante segura y posee múltiples funciones muy lejos de la app de Facebook.

Uno de los grandes fuertes de la app son sus bots. Se tratan de chats que usan inteligencia artificial para hacer diversas cosas, todo dependiendo de lo que trate el bot.

Puedes descargar música, videos, informarte, y para de contar, pero lo que no muchos sabes es que con Telegram también es posible jugar y de manera gratuita.

Existen bots disponibles para jugar y aquí te mencionamos 5 de ellos:

Quizarium

Este se trata de un juego para medir tus conocimientos. El juego te hará preguntas y respuestas de cualquier tema que te ayuda a aprender y a divertirte al mismo tiempo.

El comando para jugar es /star

Gamebot

En este bot podrás divertirte junto a otros amigos y pasar un rato entretenido jugando tres diferentes juegos. Actualmente tiene disponible Match Battle, Corsairs y LumberJack.

El ahorcado – Juego

Por el nombre ya podrás saber de qué se trata. Este popular juego es excelente para pasar el tiempo y divertirte.

PokerBot

Para los amantes del póker este es el juego ideal. Algo sencillo al igual que otros, pero bastante entretenido y más si lo haces desde tu plataforma favorita. También podrás jugar con tus amigos.

Gamee

Pero si eres de los que les encanta divertirse con videojuegos desde el móvil este es el canal para ti. Aquí podrás encontrar una amplia variedad de juegos para jugar con tus amigos.

Juegos disponibles: Space Orbit, Muscle, Skipper, Qubo, Disco Ball, Brick Stacker, Red and Blue, Basket Boy Rush, Tents and Trees, Football Star, Spiky Fish 3, Math Wars: True vs False, IO Teams, Speed, Driver, Keep it UP, Gravity Ninja 2, Switchy, Archie Adventures, Kung Fu Inc, School is Cool, Neon Blaster, Hexonix, Dragons 3+3, Basket Boy, F1 Racer, Little Plane, Kicker King, Groovy Ski, Atomic Drop, Gravity Ninja: Emerald City

IO, 1+2=3, Delivery Rush, Karate Kido2, Diamonds Rows, Gamebot.