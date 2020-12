Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack review: el ritmo de fin de año [FW Labs]

Tuvimos la oportunidade probar Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack y te decimos a continuación si es que vale la pena.

Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack es toda una experiencia llena de música muy interesante y de todo tipo que le gustará a más de un miembro de la familia, y es que justamente es un juego familiar muy japonés que te pone en los… ¿zapatos? de un par de tambores con vida que, con ayuda del ritmo, logran salvar al mundo, dos veces.

Gameplay

Esta es la parte más importante de todas, pues si bien, el juego es visualmente llamativo (lo que veremos más adelante) es por medio del gameplay que este juego brilla más. Lo curioso de todo esto es que los controles de movimiento no son muy precisos y es gracias a ello que tocar tambores imaginarios con los Joy Con no es una experiencia muy grata.

Fuera de eso, y gracias a los diseñadores, este juego no solamente se puede jugar con controles de movimiento, sino que tienes otras dos importantes opciones: usar los tambores, los cuales obviamente tienen un costo adicional si consigues el juego base en digital. Pero si no quieres invertir más, también puedes jugar simplemente usando los botones de tus controles. Obviamente no es tan inmersivo como jugar con el tambor, cosa que no pude hacer, pero es una buena manera de disfrutarlo.

Para poder ganar debes vencer distintas canciones al ritmo en que los tambores aparecen en la pantalla, llegando a tener momentos en donde debes tocar los tambores lo más rápido que puedas y otras tantas en donde debes inflar un globo, en serio. Este globo explota después de unos cuantos golpes de tambor, pero los demás comandos no dejan de llegar, así que debes ser muy rápido para explotarlo y continuar tocando.

Sinceramente, jugar esto por el simple hecho de disfrutar de algunas de tus canciones favoritos hace que valga la pena por sí solo, en especial porque son dos juegos en uno, básicamente, lo que quiere decir que hay más canciones que disfrutar y dos campañas completas.

Historia

Este juego tiene historia y es muy llamativa y graciosa, pues la primera campaña nos presenta a un conejito que pierde a su amigo reloj, a quien debemos rescatar de las garras de una organización criminal que lo quiere usar para propósitos malvados.

Es así que, iniciando una aventura con música, combatiremos al mal con viajes en el tiempo para poder rescatar al relojito con vida que fue secuestrado. Y si, los combates se llevan a cabo con ritmo y cada que vez que fallas o lo haces medianamente bien, puedes recibir daño. Cada fallo es daño seguro, pero los “Ok” no siempre hacen que los enemigos te golpeen.

Las mecánicas son muy similares en la secuela, aunque los encuentros al azar se cambian por encuentros con enemigos con aura blanca o roja, siendo los segundos los más difíciles.

La historia del segundo juego nos presenta a una bruja que se roba un pendiente de un museo, el cual debemos recuperar, ya que el mundo corre peligro.

En ambos juegos, siendo parte RPG y parte juego musical, puedes ganar experiencia al ganar cada combate, además de que es posible que puedas reclutar a los enemigos que venciste y ponerles nombre, muy al estilo de Pokémon.

Pronto tendrás todo un equipo de distintas criaturas que te ayudarán en combate y, como te imaginarás, vas a necesitas esa ayuda, pues el juego se pone muy difícil entre más avances en este. Son campañas de verdad muy divertidas, lo único malo es que, cuando hay diálogos, el juego no te deja adelantar los textos hasta que los personajes terminen de hablar, y créeme, hay muchos diálogos y mucho texto.

Visuales y audio

El diseño de personajes, menús y todo en general, es muy llamativo y colorido. Sinceramente esto puede llamar la atención de todo el mundo gracias a que es muy amigable a la vista y con colores bien trabajados.

Además, algo muy bueno es que puedes personalizar a Don, el tambor, al ponerle distinta ropa que desbloqueas al subir de nivel, jugar en modo rápido o en el modo historia. Y para la personalización de Don cuentas con una enorme cantidad de colores y ropa, sinceramente es algo muy bonito.

Pero veamos lo que realmente importa y eso es la música, ya que el catálogo es increíblemente extenso y con canciones que me sorprendió mucho ver. Las canciones están divididas por distintas categorías, las cuales son: música original, clásica, pop, música de VOCALOID, música de juegos, categoría variada y hasta música de anime.

Aquí hay algunas de las que más me sorprendió ver en el catálogo:

V (Volt) – Pokémon XY

Kimi o Nosete – Castle in the Sky

Guren no Yumiya – Attack on Titan

Kimi ni 100 PERCENT – Crayon Shin-Chan

Wake Up! – One Piece

Monster Hunter 4 Medley – Monster Hunter

Samurai Rocket – Ridge Racer V

Brave Sword, Braver Soul – Soulcalibur II

Gurenge – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Hard Knock Days – One Piece

Umi no Mieru Machi – Kiki’s Delivery Service

Question – Assassination Classroom

Kirby’s Dream Land Medley – Kirby

Phoenix Wright 123 Medley – Phoenix Wright Ace Attorney

Otras cosas a tomar en cuenta

Si sientes que no el juego no es muy responsivo aún con botones, puedes tú mismo calibrar la respuesta de los botones. Es algo tardado pero el juego mismo te advierte que jugarlo en TV puede traer un atraso en la respuesta de los comandos y realmente se nota la diferencia al jugarlo en portátil y en TV. Pero es algo que puedes arreglar de manera rápida con unas cuantas pruebas. Aún así, es algo muy extraño que tengas que arreglar esto, realmente es la primera vez que he visto un juego de ritmo decirme que tengo que arreglar el atraso de los controles yo mismo.

Fuera de eso, el juego se pone muy intenso con canciones mucho más difíciles, lo que hace que primero tengas que volverte un experto y después probar suerte con los altos niveles de dificultad, pues vas a necesitar de toda tu atención para poder vencer algunas canciones.

Conclusiones

Creo firmemente que este juego se merece ser juegazo con los tambores físicos, si es que logras conseguirlos, porque jugarlo con controles de movimiento que no siempre reaccionan como deberían o simplemente con botones, no es tan genial como parece.

Aunque si lo que quieres es tocar algunas de tus canciones favoritas y vivir un par de aventuras RPG muy divertidas, entonces no dudes en conseguirlo, pues fuera de ser solo un Party Game, es un juego muy divertido para jugar solo también.