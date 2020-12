Super Nintendo: crean un increíble mod que añade ray tracing a la consola

Algo muy interesante se hizo con la consola Super Nintendo, un mod que ayuda a que esta pueda correr juegos con Ray Tracing.

El Super Nintendo es una consola completamente legendaria que muchos tuvimos en la infancia y con la que logramos vivir grandes momentos con juegos como Chrono Trigger, Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past y muchos, muchos otros juegos más que no terminaríamos de enlistar aquí.

Pero algo muy interesante acaba de ocurrir y ya podemos jugar a nuestros juegos favoritos de esta consola de Nintendo.

No, no es por medio de un emulador

Entrar en las especificaciones técnicas que hacen posible que una consola tan vieja pueda tener ray tracing cuando, digamos, el Xbox One y el PS4 no pueden, es algo que realmente no puedo hacer, pues el experto en este tema es el creador de este mod, el cual conlleva un chip especial llamado Super RT.

Con este chip, Ben Carter fue capaz de hacer que la luz dentro de los entornos creados dentro del Super Nintendo se vieran mucho mejor que nunca.

Pero realmente, si quieres saber mucho más sobre el método usado y la manera en que logró crear esto, te dejamos el video en donde explica todo a continuación.

Para aquellos que no estén familiarizados con el ray tracing, esto es algo que ayuda a que la luz se comporte de una manera más fiel a lo que podemos ver en la vida real dentro de un entorno digital interactivo, por lo que podemos ver grandes juegos usarla y verse mil veces con esto que como se verían normalmente.

Recientemente hemos visto que Minecraft implementó esto y vaya que se ve impresionante.

El asunto es que ni todas las consolas ni todas las Gamer PC puedes soportar esto a menos que tengan el hardware necesario para ello, por lo que ver que una consola que ya tiene sus años detrás logre hacer esto es algo realmente impresionante.