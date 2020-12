Steam: 5 juegos que debes adquirir en las rebajas de invierno 2020

Steam siempre se ha caracterizado por ser una de las tiendas de juegos con más ofertas a lo largo del año, y ya están disponibles las rebajas de invierno.

Muchos juegos se han puesto en descuento este año en Steam, pero las ofertas de invierno de 2020 logran reunir a algunos de los mejores títulos de la tienda, ofreciendo descuentos muy interesantes que debes conocer.

Devil May Cry 5 – 20%

Uno de los juegos de Capcom que más deseaban los fanáticos y vaya que la espera valió la pena. Sin duda este juego vale la pena para todos los seguidores y no seguidores de la saga de los cazadores de demonios.

Es un juego lleno de acción con visuales extremadamente llamativos y, sobre todo, una historia envolvente.

Yakuza Like a Dragon – 25%

No me canso de recomendar este RPG para todos los amantes del género, incluso si es que no conocen la saga de Yakuza. Aquí controlas a un héroe de nombre Ichiban Kasuga, quien debe enfrentarse a un mundo extraño al que llega después de estar 19 años en prisión.

Puedes encontrar distintas clases para tus personajes, misiones secundarias, armas muy interesantes y una historia muy interesante que también llega a tener sus momentos divertidos y tristes.

The Witcher III: Wild Hunt – 70%

El juego más amado por los fanáticos de The Witcher, y es que este juego logró poner en el mapa a CD Projekt Red como una casa desarrolladora importante.

Simplemente es un juego que debes jugar antes de morir, pues está tan lleno de cosas por hacer que nunca podrás aburrirte en su enorme mundo.

Gears 5 – 75%

La más reciente entrega de unas de las franquicias más emblemáticas de Xbox también está en un super descuento en Steam.

Aquí retomaremos la historia con los personajes que tanto amamos pero con muchas escenas de acción muy buenas y con un multijugador muy adictivo.

Hades – 20%

Este título fue nominado a juego del año y no fue por nada, pues realmente es toda una experiencia que debes vivir sí o sí.

Será tu misión escapar del Hades tras enfrentar a una gran cantidad de enemigos a lo largo de una cantidad de habitaciones que parecen no terminar nunca. Ten en mente que las actuaciones de voz son realmente impresionantes, uno de sus puntos más fuertes.