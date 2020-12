Spotify para Android por fin te dejaría reproducir tus MP3 guardados en la memoria

Para los melómanos de la vieja escuela una de las cosas más imperdonables de la app de Spotify es su incapacidad para reproducir archivos locales de música.

La aplicación es la más popular de su ramo para escuchar música, pero realmente la calidad del audio, incluso para los usuarios Premium, está lejos de ser la mejor posible.

Es por ello que algunos todavía recurren a descargar su música en formato FLAC, ALAC, MP3 u otros, para llevar con ellos música digital con la máxima fidelidad.

Lo que los mantenía lejos de la app de Spotify, pero algo está a punto de cambiar en ese aspecto.

Resulta que Jane Manchun Wong reveló en su cuenta de Twitter una inquietante captura de pantalla tomada de una versión en desarrollo de la app de Spotify para Android.

Ahí podemos verque se ha habilitado una nueva opción con la que ahora es posible que la aplicación reconozca y reproduzca los archivos de música almacenados de manera local.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020