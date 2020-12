SpaceX lanzará cohete Starship: Elon Musk dice que es casi seguro que se estrelle

SpaceX ha tenido un gran 2020 lleno de éxitos para sus misiones y muchos billetes para la cuenta bancaria de Elon Musk.

Han quedado lejos esos días en donde una prueba o una misión de esta compañía era sinónimo de un alto riesgo de explosiones.

Pero parece Elon y su equipo echan de menos esos momentos; y están preparando un proyecto con altas probabilidades de fracaso, según dice el propio Musk.

A través de su cuenta oficial de Twitter Elon ha compartido algunos de los avances del próximo gran proyecto de SpaceX: realizar la primera prueba de gran altitud de su cohete Starship.

Este buque volador ha sido creado bajo la intención de que sea la nave que lleve a la humanidad a Marte. Actualmente se encuentra en su prototipo SN8 y se estima que cada lanzamiento tendrá un costo de USD $2 millones.

Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip.

Starship legs are one of the hardest problems. Externally mounted legs require shielding, which adds mass. Wider stance adds mass. Shock absorbers add mass. That said, we need better legs.

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2020