Astronomía: la sonda espacial Chang'e-5 llegó a la Luna con éxito y comenzará el proceso de recolección de muestras

Chang'e-5 realizará su trabajo y a mediados de diciembre debería regresará a la Tierra para que sus muestras sean estudiadas por los científicos.

La agencia espacial de la China pretende comprender, con mucho más detalle, el origen de la Luna. Eso no tiene que estar en duda. Sin embargo, no es la misión principal de Chang'e-5. Esta pretende exponer las capacidades de las naves espaciales con las que cuentan. De esta manera verán si pueden iniciar las misiones tripuladas hacia el satélite natural en un futuro no tan lejano.

El pasado 23 de noviembre Chang'e-5 despegó desde nuestro planeta hacia el espacio exterior, con destino lunar. Específicamente se hizo desde el Centro de Lanzamiento de Satélites Wenchang. Ocho días más tarde, llegó a suelo lunar y logró alunizar.

La sonda Chang'e-5 "alunizó en la cara visible de la Luna el martes por la tarde", dijo la Administración Espacial Nacional China, según lo reseñó Emol. Ahora su trabajo será recolectar la cantidad de rocas espaciales que prevén y regresar a nuestro planeta.

Chang'e-5 en la Luna

Explica el mismo portal que la sonda espacial de China recolectará un total de 2 kilogramos de rocas lunares, aproximadamente. Lo hará en la parte de la cara visible de la Luna, pero en un sitio conocido como "Océano de Tormentas". Según dicen es un lugar inexplorado.

Se estima que tardará en recoger los dos kilos en un día lunar. Esto es el equivalente a 14 días en nuestro planeta. Después de eso viajará hacia la órbita de la Luna y más adelante regresará a su territorio de origen.

En los planes de los astrónomos, físicos y otros científicos asiáticos, está poner a hombres en la Luna aproximadamente en el 2030.