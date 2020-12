Bob Odenkirk protagoniza una especie de "versión de John Wick" con familia y su característico toque de 'Saul Goodman'

Un rol bastante inusual el de Bob Odenkirk en 'Nobody'. En solo tres minutos de trailer hay más acción que en todos los papeles de su carrera.

En solo tres minutos de trailer, Bob Odenkirk metió más acción que en toda su carrera en el mundo del cine y la televisión estadounidense. Conocido por su rol protagónico como 'Saul Goodman' en Breaking Bad y Better Call Saul, ahora interpreta a una especie de mercenario al estilo John Wick en el nuevo filme 'Nobody' (Nadie).

Más de 20 años en la industria del entretenimiento, por lo general en roles parecidos. La comedia, ironía y en contadas ocasiones algo de drama. Pero ¿mercenario, experto en armas y artes marciales? era algo que quizás nadie se esperaba.

'Nobody' está escrita por Derek Kolstad, guionista de 'Jonh Wick'. Entonces en los minutos de trailer que fueron publicados hubo un montón de referencias a Baba Yaga. Incluso la conexión con un animal doméstico, que en el caso de la película de Bob Odenkirk, es un 'gatito'.

Más referencias de 'Saul' como 'John Wick'

'Nobody' y 'John Wick' son mercenarios retirados que por diferentes circunstancias fueron obligados a volver a sus andanzas asesinas. La diferencia del nuevo filme, es que el papel de Bob Odenkirk tiene una familia. Una esposa y dos hijos (niño adolescente y una pequeña niña).

Al parecer también tiene un enemigo ruso, quizás jefe de alguna familia mafiosa de las que vemos en las películas norteamericanas. Pero lo que más tienen en común es la habilidad para deshacerse de rivales como si fueran niños de escuela. Además de una manejo excepcional de las armas.

La adrenalina no va a faltar y esperemos que el buen 'Saul' no desentone en este tipo de papeles. En los roles que ya se le conoce no tienen nada que demostrar, la calidad está garantizada. Sin embargo, este es un nuevo reto en su carrera.

El largometraje está dirigido por el ruso Ilya Naishuller, conocido por ponerle mucha acción a sus producciones. Seguramente pondrá en exposición lo mejor de Odenkirk, con el hardcore que el sabe imprimir. Llegará a las salas de cine en los Estados Unidos el próximo 26 de febrero.

Échale un vistazo al trailer de 'Nobody'.