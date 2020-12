Samsung presenta el video teaser del Galaxy S21 Plus mientras se filtran fotos reales

Pareciera como un regalo para despedir este 2020. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de múltiples filtraciones que parecen confirmar la existencia y apariencia del Samsung Galaxy S21.

Pero la realidad es que el fabricante no había declarado, ni publicado nada referente a su existencia oficial. Hasta ahora.

De la nada y al mismo tiempo los surcoreanos publicaron el primer video teaser del terminal a la par que se filtraron demoledoras fotos reales, nada digital, con alguien usando el smartphone.

A través de su canal oficial de YouTube la gente de Samsung publicó un video donde vemos a grandes rasgos la evolución en el diseño de la familia Samsung a lo largo de los años:

Lo interesante aquí es el nombre del video: "A new Galaxy awaits" (Un nuevo Galaxy espera) en donde al final vemos resaltado de manera discreta el número "21".

De modo que con esto Samsung confirma indirectamente que su nuevo smartphone tendría el mote de Galaxy S21, y no Galaxy S30 como se especulaba en el verano de 2020.

Pero tal vez lo más interesante vino de una filtración cortesía del leaker @mauriQHD de quien ya hemos hablado antes:

S21+ ?

i never leak images,

but a friend sent me these, so hey.. pic.twitter.com/npjamUSlTh

