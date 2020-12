Review de los audífonos Pulse 3D para PS5: ideales para no molestar [FW Labs]

El sonido puede ser tan importante como las gráficas.

Llevo ya bastante tiempo jugando en la PS5 y junto a ella, usando los audífonos inalámbricos Pulse 3D, que salieron al mismo tiempo y fueron pensados para la consola.

El diseño de los cascos es acorde a lo presentado en la consola, para bien o para mal (genial, en mi caso) y se nota un cuidado trabajo de entregar una experiencia uniforme en esta materia.

Son del tipo "over-ear", o sea van por encima, no alrededor de tus orejas, y creo que es una decisión que tiene de bueno y de malo. Por un lado, hace que sientas menos calor en las largas sesiones de juego con tus amigos, por otro lado, una persona de cabeza "prominente" como yo, puede sentir más la presión y la cancelación de ruido pasiva no es tan agresiva.

Sobre esto último, pareciera que están pensados no para aislarte del mundo, porque sí puedes estar consciente de tus alrededores, si no que para no molestar a la gente alrededor tuyo.

Se conectan inalámbricamente a través de un dongle USB, esto para reducir la latencia y tener mejor estabilidad. También se pueden usar con cable y conectarlos al DualSense.

El perfil de sonido está bastante bien logrado, porque la receta es relativamente plana, que es lo ideal para consumir este tipo de contenidos. Los bajos son altos, pero bien articulados, los medios son donde más destacan y en conjunto pueden lograr que las explosiones y la acción suenen espectacular. Las frecuencias altas son harto más débiles en calidad, pero es una buena experiencia para el precio. No olvidemos que Sony es la misma marca que hace los excelentes XM4, algo saben de audio.

Lo que sí, el sonido de los micrófonos es solo estándar, nada del otro mundo. Ideal para unas partidas de Call Of Duty, por ejemplo, pero no creo que sean para hacer streaming a alto nivel.

Por ahora he probado solo dos juegos con audio 3D (Spider Man: Miles Morales y Demon's Souls) y a pesar ser solo un gimmick, a veces logran la ilusión de un sistema 7.1, con bastante espaciado entre las fuentes, por cierto, lo que no me deja de sorprender en un producto de menos de 100 dólares.

Los botones multimedia son algo confusos en un principio, pero una vez que te acostumbras se convierten en una extensión de tu juego. La verdad es que puedas usar cualquier par de audífonos con tu consola, pero siento que, por el precio, entregan una experiencia bastante premium, y van muy bien con la PS5 en diseño. Son una súper buena opción para los que no quieren molestar y, de vez en cuando, sacarle provecho al trabajo de los ingenieros de audio en los exclusivos de Sony.