Review del iPhone 12 Pro Max: un lienzo gigantesco [FW Labs]

Pantalla, cámara y batería para rato.

El iPhone 12 Pro Max es el celular más grande que ha lanzado Apple a la fecha, al nivel que siendo un usuario de los modelos "Plus" desde que salieron con el iPhone 6, no me deja de sorprender cada vez que lo uso.

Para aspectos de diseño y tal, en el review del iPhone 12 Pro normal dimos nuestras impresiones generales sobre esta nueva familia. Aquí iremos específicamente a lo que diferencia al Pro Max de los demás y si vale la pena o no el precio -y tamaño- extra.

Lo primero que llama la atención al sacarlo de la caja es su porte, y es que con 6,7 pulgadas de pantalla y el nuevo (¿o viejo?) lenguaje de diseño de bordes cuadrados, se siente realmente enorme, a pesar de que no es tan distinto al 11 Pro Max del año pasado.

La sensación en la mano es similar a la que te da un Note de Samsung en sus inicios, por dar un ejemplo. Se acerca tan peligrosamente al territorio de las tablets que muchos se espantarán de entrada.

A pesar de que es pesado, sus materiales lo hacen sentir extremadamente premium. Es una pieza de joyería exquisita, Apple logra algo que los otros aún no pueden dilucidar en materia de sensación. Lo que sí, creo que hay una oportunidad perdida al no ponerle Pro Motion (pantalla a 120Hz), al menos a este modelo. Ya tiene Dolby Vision y llega a 1200 nits, todo en un lienzo enorme y de la más alta calidad, hubiera sido perfecta. Quizás el próximo año.

Quizás removieron la característica que tanto se rumoreo para preservar batería, y a pesar de que Apple no habla de especificaciones técnicas, sabemos que anda por los 3500 mAh, y les saca un provecho enorme. Partamos con que está pensado para su uso en bandas 5G, pero como en Chile estamos tan elegantemente atrasados tecnológicamente, la autonomía de los equipos es mejor que lo que reportan nuestros colegas del primer mundo. Hablo de, fácil, 10 horas de pantalla encendida. Es brutal, es "Max", tal como dice su nombre.

Lo otro que cambia es el sistema de cámaras, donde el sensor principal es físicamente mayor y por lo tanto permite mayor ingreso de luz. Esto se traduce en un modo nocturno aún más preciso y rápido, además de fotos con efecto "bokeh" real, sin necesidad de un modo. El lente teleobjetivo pierde un poco de apertura, en comparación a todos los otros iPhone 12, a cambio de tener una distancia focal equivalente a un lente de 65mm, los retratos se sienten mejor logrados y las fotos con zoom son ligeramente mejores.

Todo lo anterior se corona con un nuevo sistema de estabilización óptica, que está ubicado en el módulo de los lentes y se parece más al usado por las mejores DSLR ¿Se nota mucho la diferencia? De momento es sutil, al menos si lo ponemos al lado del 12 Pro normal, pero no deja de sorprender que Apple haya transportado esta idea a la fotografía en móviles. Otros fabricantes deberían (de seguro lo harán) tomar nota y traspasar esto a sus entregas más premium.

El iPhone 12 Pro Max es el ofrecimiento más caro de toda esta nueva familia y probablemente no lo valga para la gran mayoría de las personas, ya sea por su enorme porte o porque temas como tener más batería o una cámara ligeramente mejor no son relevantes para ellos. Para mí, y a pesar de que me costó mucho tomar la decisión, lo vale, porque siento que aunque no sean tan evidentes los avances, prefiero estar a la vanguardia tecnológicamente y como juego y consumo harto contenido multimedia en el celular, entre más grande, mejor. A muchos no les hará sentido, y me parece muy bien, modelos como el 12 Mini y el 12 Normal se ofrecen por eso mismo. Eso es lo lindo de tener opciones, y actualmente Apple entrega varias.