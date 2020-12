Review de los Huawei FreeBuds Studio: un buen primer intento [FW Labs]

Son los primeros audífonos de diadema de Huawei en occidente, y quieren competir con los grandes.

Los FreeBuds Studio de Huawei son los primeros audífonos de diadema que venden en occidente, y pretenden competir mano a mano con lo que plantean Sony, Bose y otros grandes actores en materia de audio.

¿Pero lo logran? En materia de diseño los FreeBuds Studio parecieran haberse basado un poco en los AirPods Max de Apple y en los Bose 700, y me parece bien. Toman las patas de fierro telescópicas, que son elegantes y cómodas, y las mezclan con poliuretano y aluminio, entregando un diseño refinado, bien construido y a la vez ligero. Todo con un case muy premium que viene incluido.

Son un par de audífonos bastante cómodos, quizás algo pesados, pero se perdona por su buena materialidad. Algo que encontré extraño es que al bajarlos a tu cuello, los cascos solo se articulan hacia arriba, algo que jamás me había pasado en audífonos de este tipo. No sé si fueron diseñados de esta forma o si corresponde a mi unidad de review. No es un detalle muy grande, pero sin duda es extraño.

En el auricular derecho encontramos el puerto de carga USB-C, el botón de encendido y el botón de Bluetooth, además de tener superficie touch para gestos de control de reproducción, que funcionan de forma muy precisa. En la izquierda está el botón de control de cancelación de ruido activa, que además te entrega un modo "Awareness" que es algo agresivo, es como tener oídos biónicos. No cumplen con entregar la sensación de no llevar nada puesto, son como un "super poder". Esto es "realidad aumentada", pero en otro sentido. Por cierto, su micrófono es muy bueno dentro del contexto de las telellamadas y todo eso de lo que somos protagonistas hoy.

Sobre la cancelación de ruido activa, que es de las cosas más importantes, podemos decir que está muy bien lograda con externalidades que se manejen en las frecuencias bajas y semi bajas. Sé que funcionarían bien en un avión, y no puedo esperar a probarlos. Gracias por nada, 2020. Me gusta que esta sea dinámica y se vaya adaptando a que estés en movimiento. Si te sientas, se bloquea más, si caminas, te da más contexto. Pasa las pruebas de lo que se requiere para estar tranquilo en lugares con ruidos molestos.

Sobre el sonido, este está bien tratado, con muy buena respuesta de los bajos y una evidente ecualización de Huawei para ensalzar la música. Lamentablemente no hay mayores controles sobre el sonido, por ahora. Si no te gusta su perfil, nada que hacer. En mi caso me acomoda, aunque me hubiera me gustado un poco más de articulación y fidelidad en los altos. Aún así, para escuchar música de Spotify y ver videos en YouTube, como también jugar, andan perfecto. El lag es casi imperceptible.

Pequeños detalles como no tener jack de 3.5mm para usarlos con cable, cosa que a pesar de ser cada vez más de nicho, lo necesito, o que hayan bugs como que se "marea" la cancelación de ruido al usar un asistente de voz, me alejan un poco de la propuesta. Entiendo, es un producto de primera generación. La batería es bien buena eso sí, con unas 25 horas de uso hasta necesitar un enchufe.

Tomando inspiraciones de varios lados, creo que los FreeBuds Studio son un súper buen primer intento, pero que por ahora no logran asustar mucho a los ofrecimientos de marcas con más tiempo en este mercado. No me cabe duda que una segunda versión será mucho mejor y que Huawei irá creciendo, como tampoco tengo dudas que si buscas audífonos con cancelación de ruido y consigues estos por algún motivo, no te vas a decepcionar.

Su precio en Chile es de CLP $299.990. En México es de unos MXN $7500 aproximadamente.