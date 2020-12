Una investigación científica asegura que a los pulpos les gusta golpear a los peces (VIDEO)

No, no se trata de Davy Jones buscando pisar tierra firme, estos son unos pulpos que golpean a los peces sin razón alguna. Científicos del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y la Universidad de Lisboa, registraron en video diferentes comportamientos y no fueron capaces de encontrar un motivo lógico para explicar por que este pulpo golpeaba a los peces.

El mar, aunque está dentro de nuestro planeta, en ocasiones se torna igual de misterioso que el universo. El pulpo golpeador confirma la ignorancia que todavía se tiene sobre el comportamiento del animal marino. Reseña Gizmodo, que uno de los investigadores llamado Eduardo Sampaio, explicó lo que encontró en su registro de video, durante varias jornadas entre octubre del 2018 y mayo del 2019.

Explica Sampaio que los pulpos y los peces meros unen habilidades para cazar alimentos. Acepta que en ocasiones los golpes tuvieron una razón. Los peces quizás abusaban del alimento cazado y el pulpo reaccionaba. Lo extraño es que esto solo se dio en ocasiones muy inusuales.

Por lo general los golpes no tuvieron explicación. Entonces los científicos que firmaron el estudio llegaron a dos conclusiones. La primera es que disfrutan de molestar a sus compañeros de caza. Mientras que la segunda es que podría estar ocurriendo un comportamiento del cual todavía no tienen conocimiento.

Octopuses and fishes are known to hunt together, taking advantage of the other's morphology and hunting strategy. Since multiple partners join, this creates a complex network where investment and pay-off can be unbalanced, giving rise to partner control mechanisms. @SimonGingins pic.twitter.com/MEyyaIZaxO

— Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) December 18, 2020