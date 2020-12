PornHub: Visa y Mastercard ya no permitirán pago del servicio debido a polémicas con el sitio

Parece que tanto Visa como Mastercard han decidido dejar la plataforma de entretenimiento para adultos, PornHub, debido a ciertas polémicas.

PornHub es un sitio que realmente no necesita de una introducción, pues es tan conocido que hasta el tema musical de este se ha logrado hacer un meme en distintas partes del Internet. Pero parece que no todo en este sitio es algo que se pueda ver sin culpa alguna y eso hizo que tanto Visa como Mastercard retirarán a esta web de sus servicios de pago.

Es bien sabido que no solamente estudios de contenido para adultos profesionales suben contenido a esta web de entretenimiento para adultos, pero es algo no tan sabido que dentro de todos los videos con los que cuenta esta web hay algunos que presentan cosas realmente repulsivas.

Problemas fuertes e importantes de contenido

Cosas como abuso sexual, personas menores de edad y personas que no han dado su consentimiento para ser grabadas son algunas de las cosas que el periodista Nicholas Kristof dio a conocer por medio de una publicación en The New York Times.

Debido a este problema y a las graves acusaciones de parte de una revista tan importante contra el sitio para adultos, tanto Visa como Mastercard decidieron dejar de ofrecer sus servicios para pagar este servicio, pues es obvio que no quieren tener nada que ver con este escándalo y con el contenido ilegal que se encuentra en el sitio.

“Hoy, el uso de nuestras tarjetas en PornHub ha sido terminado. Nuestra investigación a lo largo de los pasados días ha confirmado que hay una violación a nuestros principios de prohibir contenido ilegal en su sitio.”

Así es como un representante de Mastercard explicó su salida de este sitio web a Business Insider. De la misma manera, Visa abandona la plataforma mientras aún se encuentra investigando el escándalo del que ya hablamos más arriba.

Sin duda alguna esto representará un fuerte golpe para la web, pues parece que ya no podrá cobrar por membresías premium y aunque el sitio para adultos asegura que tienen un sistema muy avanzado para eliminar cuentas no verificadas y sospechosas, no ha sido suficiente para mantener a ambas formas de pago en la plataforma.

Seguramente lograremos saber mucho más de este asunto en un futuro cercano.