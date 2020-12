Pokémon: un bebé es nombrado en honor a un monstruo de bolsillo

En Pokémon hay una gran cantidad de criaturas especiales y parece que una de ellas le acaba de prestar su nombre a un bebé recién nacido.

Pokémon es una de las franquicias de videojuegos mas populares de todos los tiempos y es gracias a ello que no es raro ver historias en donde esta se ha visto involucrada en la vida personal de muchas personas alrededor del mundo.

Pero la historia que veremos a continuación, la cual proviene de de Reddit, tiene un giro muy interesante en cuanto a esta franquicia.

Nombres con Z

Antes de continuar, esta historia se ha vuelto viral en Internet y proviene del mismísimo Reddit. Esto último podría ser simplemente algo falso o exagerado, aunque solo el tiempo nos dirá si es real o no. Así que vayamos a ver lo que ocurrió de acuerdo al usuario Bladehuraska.

De acuerdo a esta persona, él nombró a su sobrino accidentalmente con el nombre de un Pokémon y esto pasó gracias a que, cuando nació el nuevo miembro de su familia, todos a su alrededor se pusieron a buscar nombres. Pero ya que querían que el nombre de este bebé fuera único y que empezara con Z, todos estaban dando ideas al aire.

Siendo que él se encontraba jugando Pokemon Sword en ese momento y que, justamente acaba de atrapar al Pokémon legendario Zacian, se le hizo buena idea el recomendar el nombre de esta criatura a su familia.

Diciendo que el nombre Zacian significaba “Espada” en japonés, su familia se vio muy emocionada con esto y se decidió que el nombre del bebé fuera entonces Zacian, sin saber que este nombre no significa realmente nada.

Es así que, a modo de hacerle ver a sus padres la mala decisión que tomaron, este usuario de Reddit está planeando darles muchos regalos relacionados al Pokémon en cuestión para que sepan que su hijo tiene nombre de una criatura legendaria de un videojuego.

Según esto, Bladehuraska subirá evidencia fotográfica del registro del nombre del bebé para demostrar que no está mintiendo, así que solamente nos queda esperar a ver la evidencia. Aunque, si me preguntan a mí, creo que es un excelente nombre y no tan conocido como para que alguien se burle de él como si lo hubieran llamado, no sé, Pikachu.