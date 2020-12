PlayStation: este fin de semana podrás disfrutar del servicio PS Plus completamente gratis

Todo este fin de semana podrá aprovechar que PlayStation está dejando su servicio PS Plus completamente gratis, aquí te contamos todo.

Si tienes PlayStation pero nunca has tenido PS Plus, entonces este fin de semana es justamente lo que estabas esperado, pues tendremos todo un fin de semana de juego gratis en PS Plus.

¿Cómo funciona esto?

Durante todo el 19 y 20 de diciembre, PS Plus será completamente gratuito para todos los usuarios de PlayStation, esto quiere decir que ya sea que tengas PS4 o PS5, podrás tener la posibilidad de jugar tus juegos favoritos en línea. Así es justamente como lo dice PlayStation mismo en una publicación oficial que dio a conocer hace poco en su cuenta de Twitter.

“No te pierdas la oportunidad que PlayStation Plus te ofrece para jugar en línea este fin de semana.”

Así que tienes 48 horas para jugar a tus títulos favoritos en línea, dentro de lo que podemos encontrar al ya clásico Call of Duty, el que sea, FIFA, también el que sea y muchos otros que requieren de la suscripción, como GTA V.

Sin duda es una buena manera de celebrar este fin de año que se pone cada vez más interesante, y como la pandemia continua estando en el mundo, nada mejor que tener fin de semana gratis para evitar infectarse o infrectar a otros.

En lo personal, creo que usaré esto para jugar Captain Tsubasa en línea, porque aunque ya sé que a mucho no les gustó, creo que es de los pocos juegos de fútbol arcade que hay en el mercado últimamente y jugarlo contra alguien más hace que la experiencia mejore mucho.

Eso e Injustice 2, sí, sigue siendo uno de mis favoritos, en especial porque tiene a las buenas Tortugas Ninja, Hellboy y otros tantos personajes que solo pudimos soñar. Sinceramente hay toda una infinidad de opciones, igual ya sabrás la mejor manera de aprovechar todo este fin de semana de PS Plus.