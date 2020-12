"!Oh, no!": De esta manera puedes solucionar las fallas de las páginas en Google Chrome

Existen soluciones sencillas que a veces ignoramos por su simpleza.

Tener el mejor ordenador, con una excelente conexión a internet y un adecuado navegador no garantiza que en tu navegación encuentres a algunas páginas web que no se abran. Este es un error frecuente pero con solución.

Desde Google se explican cuáles pueden ser las fallas a mensajes como "!Oh, no!" u otros códigos de error que aparecen en el momento que un site no logra abrir correctamente.

A continuación las cosas que debes hacer.

Algunos usuarios ya disfrutan las videollamadas de WhatsApp Web Con este nuevo paso, WhatsApp entraría en el mercado de videollamadas junto a Zoom y Google Meet.

Soluciones a páginas con errores:

Volver a cargar la página

Por lo general, el error se resuelve si vuelves a cargar la página.

En la esquina superior izquierda, haz clic en Volver a cargar Volver a cargar y listo. Pero, si estas soluciones no funcionan…

Paso 1: Comprueba tu conexión a Internet

Asegúrate de que tu computadora esté conectada a una red por cable o Wi-Fi.

Intenta volver a cargar la pestaña que tiene el error.

Paso 2: Borra la caché

Es posible que Chrome tenga información almacenada que impide que se cargue la página.

Para borrar caché debes:

En la esquina superior derecha, haz clic en Más Más y luego​ Más herramientas y luego Borrar datos de navegación.

Junto a "Intervalos de tiempo", selecciona Todos.

Selecciona Imágenes y archivos almacenados en caché y Cookies y otros datos de sitios. Anula la selección de los otros tipos de datos.

Haz clic en Borrar datos.

Intenta volver a cargar la pestaña que tiene el error.

iPhone: Paso a paso para ocultar las fotos de contactos en los mensajes del dispositivo móvil Para hacerlo necesitar tener las versión iOS 9 en adelante.

Paso 3: Cierra otras pestañas, extensiones y apps

Es posible que tu dispositivo se haya quedado sin memoria y no pueda cargar el sitio mientras ejecuta tus apps, extensiones y programas. Por lo tanto debes liberar memoria, para eso tienes que:

Cerrar todas las pestañas excepto la que muestra el mensaje de error.

Salir de las apps o los programas que se estén ejecutando y pausa las descargas de apps o archivos.

Desinstalar las extensiones de Chrome que sean innecesarias. En la esquina superior derecha, haz clic en Más

Más y luego Más herramientas y luego Extensiones. En las extensiones que no uses, debes hacer clic en Quitar.

En ese momento Intenta volver a cargar la pestaña que tiene el error.

Si con estos pasos tu computadora no reacciona, entonces debes enviar un comentario a Google por correo electrónico o revisar el Foro ayuda de Chrome.