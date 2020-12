Vota ya por tus nominados a lo mejor del año en la #PiladeOro2020 de FayerWayer

Tú los eliges.

Llegó el momento de hacer valer tu voz sobre lo mejor del año, llegó el momento de la #PiladeOro2020.

Los premios anuales de FayerWayer se hacen en estas fechas y a pesar de que han sido meses complejos, decidimos seguir adelante y hacer que nuestra comunidad se haga escuchar con su voto.

La modalidad de sufragio es a través de Twitter, que funcionó de buena forma en 2019, aunque nos haga tener solo cuatro nominados por categoría.

Sobre lo último, todo el equipo debatió y llegamos a los nominados finales, dejando de lado algunas opciones, que a pesar de que duelen, es un buen ejercicio para ver lo que realmente nos gustó más durante el año.

Sin más, vamos con los nominados:

Mejor laptop del año

Huawei MateBook X Pro:

Apple MacBook Air con procesador M1

Apple Silicon llega con nuevas Macs de escritorio, MacBooks portátiles y más con el procesador M1 Apple presenta su nueva línea de productos para cierre de 2020 y abre una nueva era con procesadores y chips especiales. Diseñados por y para esta compañía.

Asus ZenBook Flip S

Review del laptop ASUS ZenBook Flip S: nuestra primera toma de contacto con Tiger Lake [FW Labs] En un diseño ultra portátil.

Lenovo Yoga C940:

Ultra versatil: review del laptop Lenovo Yoga C940 [FW Labs] Un equipo que no esperábamos y que sorprende por sus capacidades.

Videojuego del año

Ghost of Tsushima:

Así nacen las leyendas: review de Ghost Of Tsushima [FW Labs] Un exclusivo espectacular de PS4, pero con espacio para algunas mejoras.

The Last Of Us: Part II

Animal Crossing: New Horizons

Review Animal Crossing New Horizons: el cielo es el límite Llegó a nosotros Animal Crossing New Horizons y con este nuestras ganas de crear todo lo que podamos, pero ¿vale realmente la pena?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time review: un clásico atemporal [FW Labs] Tuvimos que esperar mucho, pero por fin tenemos ante nosotros el nuevo juego de Crash Bandicoot y aquí te diremos si vale la pena o no.

Avance Científico y/o espacial del año

Vacunas contra el COVID-19:

Coronavirus: ¿cómo se hizo la vacuna de Pfizer y cómo funciona? Una de las primeras vacunas en usarse de forma extensiva para vacunar a la población, al menos en el Reino Unido, es la elaborada por Pfizer y BioNTech que se basa en una tecnología que no teníamos en ninguna otra vacuna existente.

Misión tripulada de SpaceX:

Mira a SpaceX hacer historia con la misión tripulada Crew-1 SpaceX da la confirmación final. Todo está listo para su misión tripulada Crew-1 donde llevará a cuatro astronautas al espacio. Sigue el streaming en vivo.

Llegada de China a la Luna:

Astronomía: Chang’e-5 plantó una bandera de China en la Luna que soportará las condiciones climáticas del satélite La sonda espacial Chang’e-5 ejecutó la acción a través de un mecanismo que consideran como una gran obra de ingeniería.

Agua en la parte iluminada de la Luna:

Última hora: la NASA anunció el descubrimiento de agua en la parte iluminada de la Luna y no conoce su fuente El anuncio sobre la presencia de agua en la Luna fue emitido por la agencia espacial. No conocen la fuente del elemento en la parte iluminada por el Sol.

Celular del año

Samsung Galaxy Note20 Ultra:

Review del Samsung Galaxy Note20 Ultra: un legado que respetar [FW Labs] Probablemente el mejor Android a la fecha, sin hacer tanto.

Huawei P40 Pro

Poco espacio para dudar: review del Huawei P40 Pro [FW Labs] Sin ser el más avanzado de la saga, mejora en prácticamente cada ángulo en comparación a su antecesor.

Xiaomi Mi Note 10

Review Xiaomi Mi Note 10: Fotos y videos como nunca las habías visto El Mi Note 10 de Xiaomi es toda una maravilla en cuanto a fotografías se refiere pero ¿vale realmente la pena? Aquí te lo decimos.

iPhone 12 Pro y 12 Pro Max

Review del iPhone 12 Pro ¿El modelo a comprar? [FW Labs] Será el más atractivo para varios.

Serie del año

The Boys

Mejor que Daredevil: The Boys es la sorpresa bestial del año [FW Opinión] SIN SPOILERS: The Boys es salvaje, irreverente, oscura, violenta, cínica, gore, hilarante, casi pornográfica y muy, muy astuta.

The Queen’s Gambit

Netflix revela qué fue lo más visto en Chile durante 2020 Netflix da a conocer algunos datos muy interesantes sobre los hábitos de consumos de Chile en su plataforma durante el año de la pandemia.

The Mandalorian

The Mandalorian finalmente revela el nombre real de Baby Yoda y quién es – sí, era lo que pensabas The Mandalorian acaba de tener uno de sus mejores episodios, en el cual se revela el pasado y el nombre real del adorable Baby Yoda.

The Last Dance

Michael Jordan y otro récord: sus zapatillas Nike se subastan en 560 mil dólares en Sotheby’s El par de zapatillas firmadas por Michael Jordan superaron cuatro veces el estimado de la casa de subastas, un auténtico récord.

Mejor consola de la nueva generación

Xbox Series X y Series S

Review de la Xbox Series X y Xbox Series S: calidad de vida [FW Labs] En su estado actual, lo que más luce es lo que simplifica la vida del usuario.

PlayStation 5

Review de la Playstation 5: tacto y velocidad [FW Labs] Un potencial gigante esperando ser aprovechado.

Puedes votar ahora ya y hasta la tarde del lunes 14 de diciembre por tus favoritos, y recuerda, estos premios los eliges tú.