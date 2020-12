Xbox One, PS4 y Nintendo Switch: estos son los juegos gratis que puedes conseguir del 4 al 6 de diciembre

Disfruta de los mejores juegos gratis que traen las consolas este fin de semana. No te pierdas de la oferta gratuita que trae Nintendo Switch.

Llegó el último mes del terrible 2020, y desde este momento comenzamos a disfrutar de este primer fin de semana. Entonces, echemos un ojo para ver que nos traen las diferentes consolas de videojuegos. Xbox One, PS4 y Nintendo Switch tienen novedades para ofrecer, así que veamos con detalle, porque hay para elegir.

En primer lugar, vamos a destacar la presencia de Nintendo Switch esta primera semana de diciembre. Por segunda vez en este 2020, la plataforma online de la consola se encuentra gratuita. Así que si te quieres suscribir tienes hasta el 7 de diciembre para hacerlo. A través de este enlace lo podrás hacer. Es sencillo y además hay varios títulos, gratuitos, con los que podrás empezar a jugar en línea.

La sorpresa de Nintendo

Recuerda que una vez que se terminen estos siete días, Nintendo activará la opción para que realices la suscripción paga, al servicio de juegos online. La lista de juegos gratuitos es extensa y pertenecen a las consolas de NES y SNES. Sin la necesidad de ir a emuladores podrás jugar algunos de estos clásicos.

Donkey Kong

The Legend of Zelda

Solomon’s Key

Mighty Bomb Jack

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Double Dragon II: The Revenge

Y muchos más. Ingresa al enlace y chequea todas las sorpresas.

Juegos gratis para PS4

En la consola de Sony, que ya estrenó la nueva versión, si tienes la suscripción de PlayStation Plus, entonces podrás disfrutar de cinco juegos de forma gratuita. Primero se resalta la presencia de Bugsnax, que desde la semana pasada se mencionó y seguirá gratis hasta el 4 de enero. Después hay cuatro novedades para destacar: Rocket Arena, Just Cause 4, Melbits World y Worms Rumble.

Quienes ya cuentan con la consola de PlayStation 5: bienvenidos. La suscripción también coloca estos juegos disponibles para el nuevo dispositivo.

Xbox One

Un total de 12 juegos estarán disponibles para este fin de semana en la consola de Microsoft. De igual forma que la semana pasada, con las suscripciones de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Live Gold. Uno de ellos, que ya tiene aproximadamente 15 días gratis, seguirá así hasta el 15 de diciembre, se trata de Swimsanity!. A continuación el resto del listado de títulos gratis para Xbox One.