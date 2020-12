Nintendo Switch: 5 juegos en descuento que debes tener esta navidad

Desde juegos de la saga de Zelda hasta joyas independientes, aquí tienes 5 juegos de Nintendo Switch en descuento para estas navidades.

Así que a continuación te presentamos cinco juegos que están en descuento y que debes adquirir para estas navidades.

Ori and the Will of the Wisps – 15%

Un juego del género Metroidvania que logra impactar por su buenos controles y su visuales espectaculares. Sin duda esta es una de esas aventuras que necesitas jugar y probar por ti mismo, pues contártela no es lo mismo. En serio, muy recomendable.

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 33%

Este juego básicamente no requiere ya mucha presentación, pues es un de los juegos más famosos de la consola y uno de los favoritos de todos los fanáticos de The Legend of Zelda.

Y es que con un mundo enorme y lleno de vida, una gran cantidad de cosas que hacer y descubrir y una historia conmovedora, este título nos hace darnos cuenta que Zelda tiene vida más allá de una fórmula establecida.

Super Mario Odyssey – 30%

Simplemente, a mi parece, uno de los mejores juegos de Mario que se hayan creado en toda la historia. Tiene personajes y mundos llenos de color y de personalidad. Además de que peudes tomar el control de enemigos, jefes y hasta de objetos inanimados al lanzarles tu gorra.

No hay mucho más de qué hablar, si nunca lo has jugado, entonces aprovecha su descuento y te enamorarás de este título.

Untitled Goose Game – 30%

Uno de los juegos independientes más populares de tiempos recientes también se encuentra en descuento en estos momentos y déjame decirte que vale mucho la pena.

El juego es muy corto pero no por eso es malo, al contrario, pues puedes encontrar muchas maneras de hacerle la vida imposible a todos los humanos que se pongan en el camino del ganso más loco de los juegos. Carcajadas aseguradas.

Streets of Rage 4 – 30%

Acción, jefes difíciles, modo cooperativo y grandes visuales son solo algunos de los elementos que conforman a este genial título del género Beat Em’ Up. De por sí, jugarlo solo es toda una experiencia grandiosa, pero jugarlo en conjunto con otras personas hacen que sea una de las mejores experiencias cooperativas de tiempos modernos.