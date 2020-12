NASA: La corteza de Marte es similar a un pastel de tres capas

De acuerdo con las primeras observaciones del lander robótico de la NASA, la corteza de Marte ha sufrido cientos de martemotos en los últimos dos años.

El lander InSight de la NASA sugiere que la corteza de Marte cuenta con tres capas: es similar a un pastel.

Recordemos que la misión InSight fue lanzada en 2018. Representó la primera oportunidad científica de analizar un planeta que no fuera la Tierra.

Este mes se conocieron los primeros datos recogidos por el lander, que también registró cientos de martemotos -el equivalente marciano de los terremotos- en dos años.

Los datos que, hasta ahora, se han captado de la superficie de Marte

Los científicos de la NASA han deducido que la corteza de Marte tiene capas de entre 40 y 70 kilómetros de espesor. Aún se desconoce el material de cada capa, pero manejan una pista basada en el de la Tierra.

La corteza terrestre se divide en tres capas de roca: metamórfica, ígnea y sedimentaria. En teoría, los elementos de la marciana son similares, pero esto aún no ha sido comprobado.

Mole, la sonda de InSight, fue diseñada para cavar bajo la superficie del planeta rojo. No obstante, las condiciones del suelo no son las mejores.

Sobre los martemotos, la NASA señala que, desde 2019, se registraron más de 480. Son temblores leves, ninguno mayor a los 3.7 grados en la escala de Richter.

La voz de los analistas de la NASA

“Es un poco sorprendente que no hayamos visto un evento más grande”, apuntó Mark Panning, sismólogo de la agencia norteamericana. No obstante, aún no está claro si InSight se encuentra en una superficie poco propensa a los martemotos o si es la época en la que viven.

Nature analizó los resultados entrevistando, además de a Panning, a Bruce Banerdt. Ambos pertenecen al Laboratorio de Propulsión a Chorro.

“Esto es más como tratar de seguir un rastro de pistas complicadas que tener las respuestas en un paquete bien envuelto”, comparó Banerdt.